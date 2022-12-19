Сестра Роналду — о Мбаппе: этот парень невероятен. Какое светлое будущее его ждёт!

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала выступление форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в финальном матче чемпионата мира — 2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 — по пенальти).



«Этот парень невероятен. Какое светлое будущее его ждёт! Потрясающе», — приводит слова Авейру Marca.



Напомним, в финальном матче ЧМ-2022 в Катаре Мбаппе оформил хет-трик, однако французская национальная команда не смогла одержать победу в этой встрече. Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Прежде аргентинские футболисты завоёвывали трофей в 1978 и 1986 годах. Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2022 в Катаре, забив восемь голов в семи матчах турнира.