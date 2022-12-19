Марциняк не заметил нарушения французов перед назначением пенальти в экстра-тайме

Польский арбитр Шимон Марциняк, который обслуживал финальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Францией, не зафиксировал нарушения со стороны игрока сборной Франции в штрафной площади южноамериканцев перед тем, как назначить пенальти в ворота Эмилиано Мартинеса.



Поляк назначил 11-метровый за попадание мяча в руку игрока Аргентины Гонсало Монтьеля после удара Килиана Мбаппе, однако на снимках видно, что перед этим мяч после подачи с углового коснулся руки защитника «трёхцветных» Юпамекано.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Килиан Мбаппе реализовал этот пенальти и сравнял счёт (3:3), однако это не помогло его команде защитить титул чемпионов мира. В серии 11-метровых французы допустили два промаха, а аргентинцы безошибочно исполнили четыре попытки.

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