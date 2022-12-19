Уткин: сборная Франции, не свались на неё травмы, разорвала бы любого соперника на ЧМ-2022
Поделиться
Известный спортивный журналист Василий Уткин предположил, что сборная Франции могла бы справиться почти со всеми соперниками, если бы не потеряла ведущих игроков перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Безусловно, сборная Франции, не свались на неё гигантское количество травм… Вы уж меня извините, но я думаю, что она разорвала бы любого соперника на этом турнире, ну, может быть, кроме Бразилии. Если бы они все были: Погба, Бензема, Канте, может, кто-то ещё. Но этого не произошло», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Напомним, сборная Франции проиграла национальной команде Аргентины в финальном матче ЧМ-2022 в серии послематчевых пенальти (2:4). Игровое время матча завершилось со счётом 3:3.
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
17:59
-
17:52
-
17:46
-
17:35
-
17:35
-
17:32
-
17:29
-
17:29
-
17:14
-
17:10
-
17:06
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:20
Партнерский контент