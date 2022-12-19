Уткин: сборная Франции, не свались на неё травмы, разорвала бы любого соперника на ЧМ-2022

Известный спортивный журналист Василий Уткин предположил, что сборная Франции могла бы справиться почти со всеми соперниками, если бы не потеряла ведущих игроков перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Безусловно, сборная Франции, не свались на неё гигантское количество травм… Вы уж меня извините, но я думаю, что она разорвала бы любого соперника на этом турнире, ну, может быть, кроме Бразилии. Если бы они все были: Погба, Бензема, Канте, может, кто-то ещё. Но этого не произошло», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, сборная Франции проиграла национальной команде Аргентины в финальном матче ЧМ-2022 в серии послематчевых пенальти (2:4). Игровое время матча завершилось со счётом 3:3.