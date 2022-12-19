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«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Аякса» и сборной Ганы Кудусом

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Аякса» и сборной Ганы Кудусом
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«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Аякса» и сборной Ганы Мохаммедом Кудусом, сообщает Metro.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг восхищается игрой африканца и очень заинтересован в трансфере игрока.

Кудус перешёл в «Аякс» в 2020 году и провёл под руководством тен Хага 43 матча, прежде чем специалист возглавил «Юнайтед».

На чемпионате мира в Катаре ганец провёл три матча и стал автором двух забитых мячей. В 14 матчах текущего первенства Нидерландов форвард забил пять мячей.

Кудус способен играть как на позиции центрального нападающего, так и справа в атакующей тройке. Трансфер футболиста обойдётся английскому гранду в сумму около £ 45 млн.

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