Фабрегас: «Манчестер Сити» с Холандом и Альваресом — это ведь нечестно?
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Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас высказался о дуэте нападающих «Манчестер Сити» — Хулиане Альваресе и Эрлинге Холанде.
«Манчестер Сити» с Хулианом Альваресом и Эрлингом Холандом — это ведь не очень честно, не так ли?» — написал Фабрегас в «Твиттере».
Альварес вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале турнира его команда обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). В семи матчах турнира 22-летний футболист забил четыре гола.
Эрлинг Холанд в 13 матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги забил 18 мячей и стал автором трёх результативных передач. Кроме того, в четырёх матчах Лиги чемпионов норвежец сумел забить пять голов.
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