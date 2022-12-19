«Думаю, они заслужили эту победу». Путин — о титуле сборной Аргентины на ЧМ-2022
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Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.
«Я смотрел вторую половину с того момента, когда счёт был уже 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы позвонить президенту (Альберто Фернандесу. — Прим. «Чемпионата»), поздравить его. Знаю, что Аргентина — футбольная страна. Там люди действительно очень трепетно относятся к этому — любят своих игроков, в том числе и ведущих. Думаю, что они заслужили эту победу», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.
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