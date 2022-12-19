Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 объяснил, почему сложно сравнивать турниры в России и Катаре

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 и консультант оргкомитета Катара-2022 Алексей Сорокин высказался о мундиале-2022 в Катаре.
«С Россией сравнивать довольно сложно. Во-первых, слишком много времени прошло. Во-вторых, совсем другая конфигурация турнира: несмотря на одинаковые названия, есть много отличий. В первую очередь это, конечно, компактность турнира и страны, в которой он проводится. Были люди, которые поставили себе цель посетить все 64 матча в Катаре, – у нас подобное было невозможно.
Это ни плюс, ни минус. Это просто по-другому. Подобное означает, что есть определённая ёмкость чемпионата мира, выше которой не перепрыгнешь: нельзя принять болельщиков больше какого-то числа», – сказал Сорокин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 19 декабря 2022
-
22:42
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:31
-
21:13
-
21:08
-
20:51
-
20:42
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:04
-
19:57
-
19:55
-
19:52
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:06