Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 объяснил, почему сложно сравнивать турниры в России и Катаре

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 и консультант оргкомитета Катара-2022 Алексей Сорокин высказался о мундиале-2022 в Катаре.

«С Россией сравнивать довольно сложно. Во-первых, слишком много времени прошло. Во-вторых, совсем другая конфигурация турнира: несмотря на одинаковые названия, есть много отличий. В первую очередь это, конечно, компактность турнира и страны, в которой он проводится. Были люди, которые поставили себе цель посетить все 64 матча в Катаре, – у нас подобное было невозможно.



Это ни плюс, ни минус. Это просто по-другому. Подобное означает, что есть определённая ёмкость чемпионата мира, выше которой не перепрыгнешь: нельзя принять болельщиков больше какого-то числа», – сказал Сорокин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



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