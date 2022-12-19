Сорокин: чемпионат мира по футболу был нужен России, но и арабскому миру он тоже нужен

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 и консультант оргкомитета Катара-2022 Алексей Сорокин сравнил два последних мундиаля.
«Чемпионат мира был нужен России, но и арабскому миру он тоже нужен. Чтобы показать, что здесь возможно провести чемпионат мира на хорошем уровне. Так оно и было. Стадионы красивые: везде было приятно находиться, все кондиционируемые. Было холодно? Кофточку надевайте, ха-ха. Не надо брать частности – на них нельзя делать негативные выводы по всей системе. Здесь теперь можно играть даже летом, когда на улице +45. Это будет стимулировать развитие футбола. Вокруг стадионов есть парковки, хорошая навигация, в городе приятно находиться. В метро даже есть первый класс. Трудно себе представить, что это общественный транспорт, а не салон чартерного самолёта. Это же всё достоинства, сфера услуг тоже работает», – сказал Сорокин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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