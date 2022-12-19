Рой Кин — после чемпионства Аргентины: вот когда вы танцуете — когда выигрываете!

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин с сарказмом отреагировал на победные танцы игроков сборной Аргентины после победы над Францией в финале чемпионата мира. Ранее Кин раскритиковал футболистов сборной Бразилии, которые в матче 1/8 финала турнира с Южной Кореей (4:1) отмечали танцем каждый забитый мяч.

«Посмотрите, какая блестящая сцена! Танцуйте, сколько хотите, это блестяще. Они будут танцевать сегодня вечером в отеле, удачи им. Они будут танцевать следующие десять лет. Вот когда ты танцуешь — когда ты выигрываешь», — приводит слова Кина Goal со ссылкой на ITV.

Бразилия, которая считалась одним из основных претендентов на победу на мировом первенстве, выбыла в четвертьфинале, уступив Хорватии в серии пенальти.

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