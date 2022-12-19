Видаль — о победе Аргентины на ЧМ: учитесь у тех, кто изобрёл футбол, — у южноамериканцев
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Полузащитник «Фламенго» и сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал победу национальной команды Аргентины в финальном матче чемпионата мира — 2022 с Францией.
«Учитесь у тех, кто изобрёл футбол, — у южноамериканцев», — написал Видаль на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в финале мундиаля в Катаре сборная Аргентины одолела Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим в истории для аргентинцев. Ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира 1978 и 1986 годов.
Лучшим игроком ЧМ-2022 стал аргентинский нападающий Лионель Месси. Лучшим голкипером также стал игрок сборной Аргентины – Эмилиано Мартинес. Лучший бомбардир турнира — форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе.
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