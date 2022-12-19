Болельщики высмеяли Макрона за стремление занять центральное место после финала ЧМ-2022

Болельщики в социальных сетях высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за стремление занять центральное место после финала ЧМ-2022. Французы уступили сборной Аргентины в серии пенальти (2:4). Игровое время завершилось вничью — 3:3. Макрон после окончания встречи спустился на поле, а затем выступил с речью в раздевалке сборной Франции.
«Макрон отчаянно ждёт реакции от Мбаппе, но после его попыток нападающий не даёт ему ни зрительного контакта, ни возможности сфотографироваться», — отметил пользователь.
«Месси заслужил победу, но Мбаппе не заслуживал поражения. Он почти в одиночку привёл Францию к границе победы. И в своём полном презрении к любящему диктатору Макрону он показывает, что король, даже после финального свистка», — написал другой болельщик.
«Прежде чем Макрон покинет президентский дом после поражения на следующих выборах, каждый из этих игроков должен выступить с напутственной речью в его личной комнате в качестве ответного подарка», — добавил другой пользователь.
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