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Льорис: в самолёте сборной Франции из Катара было тихо. Но мы гордимся, что не сдались

Льорис: в самолёте сборной Франции из Катара было тихо. Но мы гордимся, что не сдались
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Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился эмоциями от встречи с болельщиками в Париже.

«У нас ещё не было возможности поблагодарить болельщиков. После боли встреча с ними — это небольшое утешение. Самое главное — это признание болельщиков. Конечно, как спортсмены мы бы хотели получить золотые медали и вернуть кубок во Францию. На обратном пути в самолёте было очень тихо. Но мы гордимся тем, что не сдались. Несмотря на то, что произошло до и во время турнира, мы проявили стойкость и остались командой. Мы должны сохранить это на чемпионате Европы», — приводит слова Льориса TF1.

Напомним, сборная Франции дошла до финального матча чемпионата мира — 2022, в котором уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти). Французские футболисты стали серебряными призёрами турнира.

Как болельщики встретили сборную Франции в Париже

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