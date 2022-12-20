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Пирло рассказал о переговорах с «Реалом» во время коррупционного скандала в Серии А

Пирло рассказал о переговорах с «Реалом» во время коррупционного скандала в Серии А
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Бывший полузищтник «Милана» Андреа Пирло рассказал, что вел переговоры с «Реалом» в 2006 году.

«Мы только что выиграли чемпионат мира, и я не знал, что будет дальше в свете коррупционного скандала в итальянском футболе. Я был очень, очень близок к «Реалу», но узнал, что «Милан» сможет участвовать в квалификационных раундах Лиги чемпионов и останется в Серии А.

Мне сразу предложили новый контракт, и клуб многое сделал для того, чтобы меня удержать», – приводит слова Пирло FourFourTwo.

Напомним, Андреа Пирло возглавлял «Ювентус» в сезоне-2020/2021. Под его руководством туринская команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов «старая синьора» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому «Порту».

Сейчас итальянский специалист возглавляет турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.


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