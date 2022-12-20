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Джейми Реднапп: любой из молодых тренеров АПЛ мог бы добиться того же, что и Саутгейт

Джейми Реднапп: любой из молодых тренеров АПЛ мог бы добиться того же, что и Саутгейт
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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми Реднапп не удовлетворен работой Гарета Саутгейта с Англией на ЧМ-2022.

«Он неплохо поработал, но не стоит думать, будто больше нет подходящих тренеров. Хороших специалистов, которые могли бы проделать такую же работу, в избытке.

Любой толковый молодой английский тренер из АПЛ вывел бы Англию в четвертьфинал, судя по нашим соперникам. В 2018 году ситуация была такой же. Мы сыграли с одной хорошей командой, Хорватией, и она нас победила. Мы сыграли с приличной командой на этом ЧМ – и она нас победила.

На прошлом Евро мы обыграли такие крепкие команды, как Дания и Германия, но ни одна из них не вышла из группы на ЧМ-2022.

Если взглянуть на кандидатов, то есть Грэм Поттер из «Челси», Эдди Хау отлично работает в «Ньюкасле». Фрэнк Лэмпард, отлично игравший за Англию, работает в «Эвертоне». У Джеррарда в «Астон Вилле» не сложилось, но любой из этих тренеров мог бы добиться того же, что и Саутгейт», – приводит слова Реднаппа Sky Sports.

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