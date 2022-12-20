Джейми Реднапп: любой из молодых тренеров АПЛ мог бы добиться того же, что и Саутгейт

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми Реднапп не удовлетворен работой Гарета Саутгейта с Англией на ЧМ-2022.
«Он неплохо поработал, но не стоит думать, будто больше нет подходящих тренеров. Хороших специалистов, которые могли бы проделать такую же работу, в избытке.
Любой толковый молодой английский тренер из АПЛ вывел бы Англию в четвертьфинал, судя по нашим соперникам. В 2018 году ситуация была такой же. Мы сыграли с одной хорошей командой, Хорватией, и она нас победила. Мы сыграли с приличной командой на этом ЧМ – и она нас победила.
На прошлом Евро мы обыграли такие крепкие команды, как Дания и Германия, но ни одна из них не вышла из группы на ЧМ-2022.
Если взглянуть на кандидатов, то есть Грэм Поттер из «Челси», Эдди Хау отлично работает в «Ньюкасле». Фрэнк Лэмпард, отлично игравший за Англию, работает в «Эвертоне». У Джеррарда в «Астон Вилле» не сложилось, но любой из этих тренеров мог бы добиться того же, что и Саутгейт», – приводит слова Реднаппа Sky Sports.
Пять Месси разных времён празднуют победу на ЧМ-2022:
- 20 декабря 2022
-
04:49
-
04:28
-
04:27
-
04:18
-
04:11
-
04:06
-
03:56
-
03:48
-
03:38
-
03:31
-
02:56
-
02:51
-
02:48
-
02:46
-
02:35
-
01:52
-
01:44
-
01:33
-
01:26
-
01:15
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:15
-
00:00
- 19 декабря 2022
-
23:53
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:23
-
23:13
-
23:03