Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин — о вратаре сборной Аргентины: надо оставаться человеком. Из него лезла грязь!

Нигматуллин — о вратаре сборной Аргентины: надо оставаться человеком. Из него лезла грязь!
Комментарии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратарей сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.

«Мне не очень понравилось понравилось поведение Эмилиано Мартинеса. После окончания финала он вёл себя не по-спортивному. Из него лезла какая-то грязь! Да, он победитель чемпионата мира… Герой своей сборной, который спасал команду в сериях пенальти. Сделал великолепный сейв на последних секундах овертайма. Но надо оставаться человеком. Нужно помнить, что на тебя смотрят миллионы мальчишек, которые будут брать с тебя пример. Брать приз лучшего вратаря мундиаля и прикреплять к одному месту — несолидно. Это было не по-пацански, а по-колхозному», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Лучший вратарь ЧМ-2022 влип в крупный скандал! И обвинил во всём французов Лучший вратарь ЧМ-2022 влип в крупный скандал! И обвинил во всём французов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022