Нигматуллин — о вратаре сборной Аргентины: надо оставаться человеком. Из него лезла грязь!
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратарей сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.
«Мне не очень понравилось понравилось поведение Эмилиано Мартинеса. После окончания финала он вёл себя не по-спортивному. Из него лезла какая-то грязь! Да, он победитель чемпионата мира… Герой своей сборной, который спасал команду в сериях пенальти. Сделал великолепный сейв на последних секундах овертайма. Но надо оставаться человеком. Нужно помнить, что на тебя смотрят миллионы мальчишек, которые будут брать с тебя пример. Брать приз лучшего вратаря мундиаля и прикреплять к одному месту — несолидно. Это было не по-пацански, а по-колхозному», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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