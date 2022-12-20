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«Ювентус» намерен продлить контракт с Ди Марией. Анхель планировал уехать на родину

«Ювентус» намерен продлить контракт с Ди Марией. Анхель планировал уехать на родину
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Туринский «Ювентус» намерен продлить контракт с нападающим Анхелем Ди Марией. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, 34-летний Ди Мария, который перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента летом 2022 года, настоял на однолетнем контракте, чтобы потом вернуться в аргентинский «Росарио Сентраль», в котором он начинал карьеру и провёл 15 лет жизни. В «Ювентусе» изначально пытались заключить двухлетний контракт, но получили отказ. Однако итальянский клуб намерен сделать ещё попытку продлить контракт Ди Марии на год.

В 10 матчах за «Ювентус» Ди Мария забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной Аргентины Анхель выиграл чемпионат мира.

Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе. Видеоролик:

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