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«Не забудьте вытереть ноги». Футболка Месси оказалась на полу бара во Франции

«Не забудьте вытереть ноги». Футболка Месси оказалась на полу бара во Франции
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В одном из баров Франции не смогли простить аргентинскому нападающему Лионелю Месси победу его команды в финале чемпионата мира в Катаре. Они решили разместить футболку 35-летнего футболиста, выступающего за местный «ПСЖ», на полу.

«Не забудьте вытереть ноги, когда входите», — сказано на доске рядом с футболкой.

Лионель Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года. В 53 матчах за команду он забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

С 20 ноября по 18 декабря Месси в составе сборной Аргентины играл на чемпионате мира в Катаре. Его команда дошла до финала турнира, где победила Францию (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).

ЧЕ там на ЧМ| Аргентина чемпион! Месси великий! Финальный выпуcк. Видеоролик:

Победа Месси в Катаре похожа на его первый большой турнир – в 2005-м. Сколько совпадений! Победа Месси в Катаре похожа на его первый большой турнир – в 2005-м. Сколько совпадений!
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