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Лионель Месси выиграл чемпионат мира 2022, стал ли он великим, сборная Аргентина, подробности, мнение

Великим Месси сделал не Кубок мира. Не путайте трофеи с местом в сердце
Дмитрий Зимин
Великим Месси сделал не Кубок мира. Мнение
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А существуют ли вообще критерии величия?

Вам тоже уже невыносимо читать, что титул чемпиона мира сделал Месси величайшим? Ощущение, что история и правда разделилась на до и после. В субботу этот парень был обычным Месси, а уже в понедельник получил новый статус. Какая невероятная глупость! Неужели все вдруг забыли, что Кубок мира – это всего лишь достижение. Да, значимое, но это точно не показатель чего-то нереального. И точно не победа в нём определяет твой образ перед миром. Месси мог проиграть. И что, его тут же выкинули бы из футбольной истории?

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Вспомним количество великих без титула чемпиона мира. Первые ассоциации в голове: Лев Яшин, Альфредо Ди Стефано, Йохан Круифф. Ладно, это слишком далеко. Оливер Кан, Паоло Мальдини, Криштиану Роналду – это вам из свежего. Неужели они недостойны, чтобы называться выдающимися? Или величайшими? Кто-то наверняка их таковыми считает. И для этого не нужно поднимать трофей над головой. Это обычное субъективное понятие, которое не измеряется какими-то рейтингами. А всего лишь забирает частичку вашей души, которая активируется во время споров с друзьями в барах.

Давайте адекватно посмотрим на ситуацию и не будем ставить знак равно между «величием» и «чемпионатом мира». Первое – любой футболист при самом идеальном раскладе (если ещё повезло со сборной) сыграет там четыре-пять раз за карьеру. Но это при условии, что он начнёт вызываться в команду в 17-18 и дотянет до 35-38. Классическое количество – два-три подобных турнира за жизнь. Впервые вы можете оказаться там слишком молодым, а затем – слишком старым. Вы можете оказаться не в лучшей форме в конкретную неделю. Вы не сыграны с партнёрами. Некоторых можете вообще видеть в первый раз в жизни. И что, только великий может в подобных условиях выиграть Кубок? Бред. Давайте тогда назовём таким Мустафи. Какие ещё были неочевидные чемпионы мира?

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Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Величие Месси совсем не в этом. А хотя бы в том, как он изменился в последние годы ради сборной. Кажется, перелом наступил как раз после вылета в 1/8 финала ЧМ в России. Помните, что случилось? Абсолютный культ. Вся команда играла на него, всё строили вокруг него и рассчитывали, что король затащит. Не вышло. И он на несколько месяцев ушёл из сборной. Вернулся только перед Кубком Америки 2019-го. Показалось, уже другим. Первичной стала интеграция его в команду, а не команду в него. В первый раз получилось дойти до полуфинала. Там — вылет от Бразилии и бронза. Через два года Лионель уже держал над головой тот самый Кубок Америки.

Может, это вообще был хитрый план. Лео сбежал от бесконечного давления «Барсы», где организовали его культ, в спокойный Париж, где много своих героев. И нет такого сверхвнимания. Может, всё это ради сборной? Чтобы подойти к последнему важному турниру жизни в суперформе? Не только физической, но и ментальной.

Казалось, весь ЧМ он кайфовал. Выглядел свежо, но максимально сконцентрировано. И всё ради финала. Символично, что Мбаппе забил в нём три. Это – будущее. Но пока мы живём в настоящем и волшебном.

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И главное – Месси точно играл в Катаре не с навязчивой целью забрать трофей ради своего наследия. Роналду показал, к чему это приводит. Кажется, Лео играл для страны, которая его очень любит. А он отвечал ей полной взаимностью. Месси доверился Аргентине. И она не подвела. А он не подвёл её. Это было прекрасно.

Споры, кто более велик, будут бесконечными. Уверен, миллионы людей до сих пор считают, что это Криштиану. Другие, что Мбаппе. Третьи, что Пеле или Марадона. У каждого из них куча достижений. Но не надо путать достижения с местом в сердце. Великие у каждого свои. И под них не подбирают критерии.

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