Фото Месси с трофеем чемпионата мира собрало рекордное количество лайков в Инстаграм*

Фотография Лионеля Месси с трофеем чемпионата мира набрала рекордное количество лайков в социальной сети «Инстаграм»*.
Фотография 35-летнего аргентинца набрала свыше 56 млн лайков. Предыдущий рекорд принадлежит фотографии яйца, собравшей около 55,9 млн лайков.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.
На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами. В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.
*— запрещён на территории Российской Федерации.
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