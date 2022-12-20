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Marca: Роналду ожидают в «Аль-Нассре» до конца 2022 года. Контракт будет до лета 2025-го

Marca: Роналду ожидают в «Аль-Нассре» до конца 2022 года. Контракт будет до лета 2025-го
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Клуб «Аль-Насср», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, ожидает, что форвард Криштиану Роналду прибудет в расположение команды до конца 2022 года. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, с 37-летним футболистом планируют заключить контракт до лета 2025 года, по которому он будет получать € 200 млн каждый сезон.

В Саудовской Аравии прибытие Криштиану Роналду считают статусным подписанием, благодаря которому страна появится на футбольной карте мира. Саудовцы надеются, что этот трансфер поможет им выиграть борьбу за возможность проведения чемпионата мира 2030 года. Проект, к которому они приступили, является амбициозным и предполагает полное погружение в мир спорта с привлекательными соревнованиями. Это уже опробовано на Суперкубке Испании, Формуле-1, гольфе и скачках. Итогом должно стать проведение ЧМ-2030.

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