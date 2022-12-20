Сергей Силкин объяснил, почему считает Месси лучшим игроком ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси и объяснил, почему считает его лучшим игроком ЧМ-2022.

«Лучший игрок ЧМ-2022? Месси. Мбаппе набил больше, но [во время] прошлых чемпионатов мира команда играла на Месси, а сейчас Месси играл на команду. Конечно, он лучший игрок.



Французы ставили аргентинцев в такие сложные ситуации, что они ошибались. А Месси из таких ситуаций выходил очень легко, словно это элементарно. Понятно, что уровень мастерства у этого футболиста просто огромный», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

35-летний Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира.

ЧЕ там на ЧМ| Аргентина чемпион! Лионель Месси великий! Финальный выпуcк. Видеоролик: