Сергей Силкин объяснил, почему считает Месси лучшим игроком ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси и объяснил, почему считает его лучшим игроком ЧМ-2022.
«Лучший игрок ЧМ-2022? Месси. Мбаппе набил больше, но [во время] прошлых чемпионатов мира команда играла на Месси, а сейчас Месси играл на команду. Конечно, он лучший игрок.
Французы ставили аргентинцев в такие сложные ситуации, что они ошибались. А Месси из таких ситуаций выходил очень легко, словно это элементарно. Понятно, что уровень мастерства у этого футболиста просто огромный», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
35-летний Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира.
ЧЕ там на ЧМ| Аргентина чемпион! Лионель Месси великий! Финальный выпуcк. Видеоролик:
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