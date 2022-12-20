Hurriyet: Роман Абрамович поселился в Стамбуле и хочет купить турецкую команду

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович в качестве места жительства выбрал турецкий Стамбул. Об этом сообщает Hurriyet.

По сведениям источника, российский бизнесмен рассматривает возможность покупки одного из турецких футбольных клубов. Сообщается, что Абрамович уже пришвартовал в местном порту свои четыре яхты, стоимость которых оценивается в € 1,13 млрд.



Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. После санкций, выдвинутых против российских олигархов в 2022 году, бизнесмен принял решение продать английский клуб. В эпоху Абрамовича «Челси» за 19 лет пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, три раза выигрывал Кубок лиги, два раза выигрывал Суперкубок Англии, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, один раз становился обладателем Суперкубка УЕФА и один раз одержал победу в клубном чемпионате мира.

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