В ближайшее время Иско покинет «Севилью» спустя 3,5 месяца после подписания контракта

Полузащитник «Севильи» Иско договорился с клубом о расторжении контракта. В ближайшее время клуб объявит об этом официально.
Иско и «Севилья» завершают работу по расторжению контракта. Футболист уходит из-за конфликта со спортивным директором Мончи. Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли сообщил руководству клуба, что не рассчитывает на игрока. Сообщается, что последний месяц Иско тренируется индивидуально из-за травмы лодыжки. Одним из возможных вариантов для продолжения карьеры является «Вулверхэмптон», который возглавляет бывший тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, сообщает Marca. Также сообщается об интересе к игроку со стороны клубов не из топ-5 лиг.
30-летний Иско забил один гол и сделал три голевые передачи в 19 матчах текущего сезона. «Севилья» занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 14 сыгранных туров.
- 20 декабря 2022
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