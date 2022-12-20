«Вулверхэмптон» арендует Кунью с обязательным выкупом за € 40–50 млн

Появилась информация о трансфере нападающего «Атлетико» Матеуса Куньи в «Вулверхэмптон».

Мадридский клуб и «Вулверхэмптон» достигли устного согласия о переходе игрока. «Волки» возьмут бразильца в аренду с обязательным выкупом за € 40–50 млн. Английский клуб уже запланировал медосмотр для игрока. Стороны подпишут необходимые документы в ближайшие дни. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Кунья перешёл в «Атлетико» из немецкой «Герты» за € 30 млн в 2021 году. На данный момент его трансферная стоимость находится на отметке € 20 млн по версии Transfermarkt. 23-летний игрок провёл 11 матчей в текущем сезоне испанской Примеры и отметился двумя результативными передачами. Также форвард принял участие в пяти играх Лиги чемпионов.