Бернардески: жаль Роналду. Он один из трёх лучших в истории и заслужил другое завершение
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Полузащитник «Торонто» Федерико Бернардески высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Мне жаль Криштиану, он один из трёх лучших игроков в истории. Он заслужил другое завершение карьеры за игру, которую он показывал, и за то, кем он был.
Мне жаль его, особенно в человеческом плане. Игрок его уровня заслуживает того, чтобы заканчивать карьеру тогда, когда захочет. Но нужно трезво оценивать ситуацию и понимать наиболее подходящий момент», — приводит слова Бернардески Noticias ao Minuto, ссылаясь на канал Cronache di spogliatoio на Twitch.
Криштиану Роналду принял участие в ЧМ-2022 в составе сборной Португалии. Его команда вылетела в четвертьфинале от Марокко. Ранее «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с игроком.
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