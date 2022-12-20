Бернардески: жаль Роналду. Он один из трёх лучших в истории и заслужил другое завершение

Полузащитник «Торонто» Федерико Бернардески высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Мне жаль Криштиану, он один из трёх лучших игроков в истории. Он заслужил другое завершение карьеры за игру, которую он показывал, и за то, кем он был.

Мне жаль его, особенно в человеческом плане. Игрок его уровня заслуживает того, чтобы заканчивать карьеру тогда, когда захочет. Но нужно трезво оценивать ситуацию и понимать наиболее подходящий момент», — приводит слова Бернардески Noticias ao Minuto, ссылаясь на канал Cronache di spogliatoio на Twitch.

Криштиану Роналду принял участие в ЧМ-2022 в составе сборной Португалии. Его команда вылетела в четвертьфинале от Марокко. Ранее «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с игроком.