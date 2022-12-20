Ди Мария перед матчем с Францией написал жене, что он забьёт гол и станет чемпионом мира

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария перед финальным матчем на чемпионате мира — 2022, в котором хавбек с партнёрами сыграли с национальной командой Франции, обратился к своей жене.

«Я буду чемпионом мира, любимая. Это точно. Я забью гол. Иди и наслаждайся завтрашней игрой, потому что мы собираемся быть чемпионами. Потому что мы и наши семьи заслуживаем этого», — написал Анхель супруге.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.

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