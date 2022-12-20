Булыкин: разочарование ЧМ — люди, говорившие, что не хотят его смотреть. Пропустили всё
Поделиться
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что люди, которые не смотрели минувший чемпионат мира, многое потеряли.
«Среди разочарований выделил бы сборную Германии, которая думала не о футболе, а о чём-то другом. Ещё, наверное, сборную Бельгии, которая вообще ничего не показала. Эти две сборные для меня разочарование.
Ещё одно разочарование – люди, говорившие перед чемпионатом мира, что не хотят и не будут смотреть. Разочарование в том, что люди пропустили вообще всё: начиная от футбольного праздника, заканчивая тем, что сейчас происходит в футбольном мире: как играют команды, как играют в прессинг и как великие выигрывают чемпионат мира», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:10
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:45
-
21:42
-
21:30
-
21:20
-
21:14
-
21:03
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:26
-
20:05
-
19:57
-
19:55
Партнерский контент