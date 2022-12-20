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Булыкин: разочарование ЧМ — люди, говорившие, что не хотят его смотреть. Пропустили всё

Булыкин: разочарование ЧМ — люди, говорившие, что не хотят его смотреть. Пропустили всё
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что люди, которые не смотрели минувший чемпионат мира, многое потеряли.

«Среди разочарований выделил бы сборную Германии, которая думала не о футболе, а о чём-то другом. Ещё, наверное, сборную Бельгии, которая вообще ничего не показала. Эти две сборные для меня разочарование.

Ещё одно разочарование – люди, говорившие перед чемпионатом мира, что не хотят и не будут смотреть. Разочарование в том, что люди пропустили вообще всё: начиная от футбольного праздника, заканчивая тем, что сейчас происходит в футбольном мире: как играют команды, как играют в прессинг и как великие выигрывают чемпионат мира», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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