Юрий Сёмин назвал две сборные, удивившие его на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин рассказал о сборных, которые больше всего удивили на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Удивили многие. Меня удивила Саудовская Аравия, когда обыграла Аргентину. Удивили своей подготовкой, подходом к матчу, тактикой. Очень удивило Марокко — команда, которая была потрясающе готова физически. Это была настоящая команда! Поэтому Саудовская Аравия и Марокко меня удивили», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира. В финале турнира 2022 года в Катаре аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины.