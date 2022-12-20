Юрий Сёмин назвал две сборные, удивившие его на ЧМ-2022 в Катаре
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин рассказал о сборных, которые больше всего удивили на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Удивили многие. Меня удивила Саудовская Аравия, когда обыграла Аргентину. Удивили своей подготовкой, подходом к матчу, тактикой. Очень удивило Марокко — команда, которая была потрясающе готова физически. Это была настоящая команда! Поэтому Саудовская Аравия и Марокко меня удивили», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира. В финале турнира 2022 года в Катаре аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины.
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