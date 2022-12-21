Алехандро Гомес разбрасывал деньги фанатам сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Алехандро Гомес на чемпионском параде, который проходит в эти минуты, разбрасывал деньги фанатам национальной команды.

Гомес разбрасывает деньги фанатам:

На чемпионате мира — 2022 Гомес принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

Игроки сборной Аргентины летали на вертолётах рядом со зданиями Буэнос-Айреса и приветствовали болельщиков. Некоторые из болельщиков поднялись на крыши, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдают за вертолётами с балконов. Ранее планировалось, что аргентинские футболисты проедут на автобусе по главной площади города, однако спецслужбы не пустили автобус на площадь.

Аргентинские футболисты улетают с чемпионского парада: