Владелец «Ботафого» стал мажоритарным акционером «Лиона»

Американский бизнесмен Джон Текстор стал мажоритарным акционером «Лиона».



Холдинг Eagle Football, принадлежащий Текстору, выкупил 77,49% акционерного капитала клуба, сообщает официальный сайт французского футбольного клуба. Также холдинг дополнительно инвестирует в клуб 86 миллионов евро.



Жан-Мишель Олас, несмотря на продажу акций, останется президентом клуба как минимум на ближайшие три года. Состав руководства будет изменен в соответствии с новой структурой владения акциями.



Джон Текстор также является совладельцем «Кристал Пэлас». Кроме того, ему принадлежит бразильский клуб «Ботафого».



«Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В первом официальном матче после чемпионата мира — 2022 команда сыграет с «Брестом» 28 декабря.

Буэнос-Айрес утонул в сумасшествии. Люди падают со светофоров: