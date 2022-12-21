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Владелец «Ботафого» стал мажоритарным акционером «Лиона»

Владелец «Ботафого» стал мажоритарным акционером «Лиона»
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Американский бизнесмен Джон Текстор стал мажоритарным акционером «Лиона».

Холдинг Eagle Football, принадлежащий Текстору, выкупил 77,49% акционерного капитала клуба, сообщает официальный сайт французского футбольного клуба. Также холдинг дополнительно инвестирует в клуб 86 миллионов евро.

Жан-Мишель Олас, несмотря на продажу акций, останется президентом клуба как минимум на ближайшие три года. Состав руководства будет изменен в соответствии с новой структурой владения акциями.

Джон Текстор также является совладельцем «Кристал Пэлас». Кроме того, ему принадлежит бразильский клуб «Ботафого».

«Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В первом официальном матче после чемпионата мира — 2022 команда сыграет с «Брестом» 28 декабря.

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