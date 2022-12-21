В «Интере» надеются, что победа на ЧМ в Катаре зарядит Лаутаро Мартинеса энергией

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал поводу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу, который завершился в Катаре 18 декабря.
В интервью Gazzetta dello Sport 65-летний функционер признался, что все в стане миланцев очень рады за форварда Лаутаро Мартинеса, который выиграл вместе с альбиселесте мировое первенство. Маротта также отметил, что это значимое событие в карьере любого игрока.
«Очень надеемся на то, что успех в Катаре зарядит Лаутаро дополнительной энергией и даст ему возможность проявить все свои лучшие качества в матчах за «Интер», — добавил Маротта.
Напомним, что в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины оказалась сильнее французов в серии пенальти.
Болельщики прыгают в автобус с игроками сборной Аргентины. Видеоролик:
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