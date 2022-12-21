Игорь Корнеев похвалил Луиса Энрике после чемпионата мира

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о бывшем главном тренере сборной Испании Луисе Энрике.
«Впечатляют не только знания Луиса Энрике. Были ясны идеи, чего он хочет. Просто этот опыт показал ему, что надо пересмотреть некоторые моменты. Это, я думаю, больше касается селекционной работы, чем самого построения игры. Потому что Испания никогда не откажется от этой игры и будет всегда пытаться доминировать. Но по‑человечески его жаль, потому что этот тренер показал, что он думает о будущем. Он делал такие вещи, которые более никто не делал. Эти стримы! На это надо решиться. И того, что он пережил в своей жизни, не дай бог никому! Он вернулся сильным. И это один из топовых тренеров, который, на мой взгляд, должен был уйти в данный момент, чтобы дать другим шанс», – приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
- 21 декабря 2022
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