Симоне Индзаги: «Интер» должен сделать всё возможное, чтобы этот сезон стал успешным

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги выступлений команды в нынешнем календарном году и поделился ожиданиями от второй части сезона-2022/2023.



«2022 год был успешным для нашей команды, мы выиграли два трофея и до последнего боролись за скудетто. Теперь нужно начать борьбу заново и сделать всё возможное. Мы в долгу перед собой и нашими болельщиками, которые никогда не бросали нас в трудную минуту. Ничего не потеряно. Необходимо побороться, чтобы этот сезон стал успешным для нас», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.



Миланский «Интер» в 15 матчах набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (41).

Новость по теме В «Интере» надеются, что победа на ЧМ в Катаре зарядит Лаутаро Мартинеса энергией