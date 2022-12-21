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В «Баварии» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

В «Баварии» рассказали о планах на зимнее трансферное окно
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о планах на зимнее трансферное окно.

«Я не фанат зимнего трансферного окна, но во время перерыва на чемпионат мира многое произошло, поэтому я ничего не исключаю. Мы стараемся сделать всё для команды и рассмотрим все варианты. Особенно это касается позиции вратаря, но проблемы есть не только там. Мы не будем торопиться.

Что касается Эрнандеса, переговоры идут очень хорошо. Он живёт этим клубом. На мой взгляд, будущее Лукаса – в «Баварии». В этом нет сомнений. Павар? У нас большие цели, и мы постараемся решить этот вопрос как можно скорее, независимо от исхода. Мы должны решить, что будет лучше для всех сторон», — приводит слова Салихамиджича Sport Bild.

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