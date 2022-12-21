Источник: «Локомотив» выкупит у «Крыльев Советов» Соколова за 35 млн рублей

В зимнее трансферное окно московский «Локомотив» намерен приобрести у «Крыльев Советов» полузащитника Артёма Соколова. Железнодорожники активируют опцию выкупа воспитанника академии «Чертаново» за 35 млн рублей, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что 30% от суммы выкупа достанутся «Химкам» — такое условие было прописано при переходе Соколова в «Крылья Советов». В начале сезона-2022/2023 самарцы хотели продлить контракт с Артёмом, предложив ему улучшенные условия и увеличив сумму отступных. Однако футболист отказался от пролонгации, в результате чего стал получать меньше игрового времени.

По сведениям источника, «Локомотив» хочет подписать Соколова уже зимой и отдать его в аренду до лета одному из топ-8 клубов РПЛ.