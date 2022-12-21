Мостовой: ни в коем случае не устал от футбола. ЧМ — величайшее, что есть на планете Земля
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не устал от чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Ни в коем случае не устал от футбола. Даже будет немного не хватать этих игр, информационных программ, статистики. А чемпионат мира — это самое величайшее, что может быть на планете Земля. Мы видели, как во всех странах на это реагируют. Для нашей страны минус — это зима, потому что футбол не является зимним видом спорта», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины. В финальном матче мундиаля 2022 года аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев.
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