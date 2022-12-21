«Ты был лидером, когда Франция нуждалась в тебе». Жена Гризманна выложила послание мужу
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Эрика Чоперена, супруга нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна, обратилась с трогательным посланием к мужу после чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Мы видели, как ты был лидером, когда Франция нуждалась в тебе. Все видели, как ты не снял свою медаль, несмотря на боль и разочарование. Сказать, что мы гордимся тобой, недостаточно, чтобы выразить то, что мы действительно чувствуем», — написала Чоперена на своей странице в социальных сетях.
Напомним, сборная Франции дошла до финала чемпионата мира — 2022, в котором проиграла национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти). Антуан Гризманн принял участие в семи матчах мундиаля в Катаре и отдал три результативные передачи.
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