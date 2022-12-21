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Экс-тренер Сычевого: в «Крыльях Советов» Владимиру проявить себя легче, чем в «Зените»

Экс-тренер Сычевого: в «Крыльях Советов» Владимиру проявить себя легче, чем в «Зените»
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Бывший главный тренер омского «Иртыша» Евгений Харлачёв, работавший вместе с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым, высказался о возможном переходе игрока в «Крылья Советов».

«Не нужно сравнивать Сычевого с Агаларовым. Володя очень целеустремлённый. Он знает, что делает, раз выбрал «Крылья». Да, много писали, что есть интерес нескольких клубов. Выбрал «Крылья Советов» — значит, отдаёт отчёт о возможностях. Может, в «Крыльях» будет легче себя проявить, нежели в «Зените» или в другом клубе, где большая конкуренция. Если у него будет постоянная игровая практика, это будет большой плюс. Он будет совершенствоваться как футболист. Не будет закисать, сидя на лавке, пусть и в топ-клубе. Я знаю, что Сычевой целеустремлённый. Для него приоритет — выходить в стартовом составе и играть в футбол», — сказал Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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