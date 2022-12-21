Тренер «ПСЖ» Галтье прокомментировал раннее возвращение Мбаппе в клуб после ЧМ

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о раннем возвращении французского нападающего Килиана Мбаппе после чемпионата мира.

«Я был очень рад его видеть. Килиан провёл чемпионат мира на самом высоком уровне. Это возвращение также является сильным сигналом для всех остальных. Возможно, Мбаппе был разочарован тем, что не сумел поднять самый красивый из трофеев, хотя он был лучшим бомбардиром этого турнира. Он хотел очень быстро восстановить контакт со своей командой и подготовиться к матчам, которые состоятся уже скоро. Мы очень, очень рады, что он вернулся», — приводит слова Галтье издание L'Equipe.

После финала чемпионата мира между Францией и Аргентиной (3:3, 2:4 по пенальти) у Мбаппе был 10-дневный отпуск, однако игрок принял решение досрочно вернуться в команду. Следующий матч Лиги 1 со «Страсбургом» состоится 27 декабря.