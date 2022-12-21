Марокканец Ашраф Хакими вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022

Крайний защитник сборной Марокко Ашраф Хакими раньше времени вернулся в расположение «ПСЖ» после выступления на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает портал Get French Football News.

Свой последний матч Хакими отыграл 17 декабря, когда в матче за бронзовые медали ЧМ сыграл с Хорватией (поражение Марокко со счётом 1:2). Ожидалось, что Ашраф проведёт 10-дневный отпуск, но игрок принял решение вернуться в расположение парижского клуба.

Напомним, свой мини-отпуск также прервал французский нападающий Килиан Мбаппе. Неизвестно, примут ли футболисты участие в следующем матче Лиги 1 со «Страсбургом», однако оба уже приступили к тренировкам со своими одноклубниками.

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