Росси — повару SaltBae: поцелуй мою пятую точку. Ты касался Кубка мира, но кто ты такой?

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси оценил поведение турецкого повара Нусрета Гекче, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.
«SaltBae, можешь поцеловать меня в пятую точку. Ты так хотел внимания и касался трофея. Кто ты такой? Твои две минуты славы истекли», – написал Росси в своей социальной сети.
Напомним, после окончания финального матча на чемпионате мира в Катаре Гекче оказался на поле, фотографировался с нападающим аргентинской сборной Лионелем Месси и трогал Кубок мира.
18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.
Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу сборной Аргентины на чемпионате мира на параде:
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