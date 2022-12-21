Роман Широков: Роналду — европейский король эпохи, Месси — мировой

Бывший российский футболист Роман Широков сравнил нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси с форвардом Португалии Криштиану Роналду, а также выделил сильные стороны игроков «ПСЖ» и «Манчестер Сити» Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
«Месси или Марадона? Выбирать не надо, потому что каждый игрок своего поколения. Это же и Пеле касается.
Сейчас было противостояние в рамках этой эпохи — Месси или Роналду. Португалец играл за счёт великолепной физики, которую поддерживал на протяжении 20 лет. Но как только скорость ушла, стало тяжело. А Месси умный игрок, делает всё за счёт техники.
Ответ же — Месси или Роналду — наверное, можно дать такой: Роналду — европейский король эпохи, Месси — мировой.
Последний год Криштиану сбавляет, надо потихоньку заканчивать. Но большому игроку трудно принять, что он уже не тот.
Следующее противостояние — Мбаппе и Холанд. Но француз к голам добавляет передачи, Холанд же чистый завершитель», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
35-летний Месси забил 12 голов и отдал 14 голевых передач в 19 матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне. 37-летний Роналду в 17 играх за «Манчестер Юнайтед» отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными пасами.
У 24-летнего Мбаппе 19 голов и пять голевых передач в 20 играх за «ПСЖ», 22-летний Холанд забил 23 гола и сделал три паса в 17 матчах за «Манчестер Сити».
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ:
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