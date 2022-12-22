«Сыграл главный фактор — нервозность». Шунин — о сериях пенальти на ЧМ-2022
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Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о сериях пенальти на прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Я уверен, что и вратари, и полевые игроки готовились и изучали друг друга. Здесь сыграл главный фактор — нервозность. Всё-таки чемпионат мира — большой турнир, огромные стадионы. Игроки довольно часто мазали — вратарям в этом случае легче стать героями. А если они отражают один пенальти, то ловят кураж. Но и классные сейвы, конечно, были — это говорит о том, что вратари очень хорошо готовы.
Что я отметил с точки зрения техники? Да какая техника? Нет никакого секрета, чтобы отразить пенальти. Нужно хорошо изучить соперника и угадать направление удара», — приводит слова Шунина Sport24.
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