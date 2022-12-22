Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Реале»

Мадридский «Реал» хочет приобрести защитника «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

По информации Fichajes, мадридцы являются одними из главных претендентов на 20-летнего игрока. В его подписании заинтересован лично президент «сливочных» Флорентино Перес.

Отмечается, что «Реал» рассматривает хорвата в качестве игрока основного состава, который должен заменить Ферлана Менди. Гвардиол будет выступать вместо Давида Алабы в центре защиты, тогда как австриец займёт место на левом фланге обороны.

Йошко Гвардиол провёл в составе сборной Хорватии все семь матчей на минувшем ЧМ-2022, в которых выходил в стартовом составе, и ни разу не был заменён. На его счету только один забитый мяч — в игре с Марокко. «Шашечные» стали бронзовыми призёрами турнира.

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