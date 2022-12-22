Руководитель «Арсенала»: задержек по зарплате и долгов нет. Спасибо Сечину и Усманову

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что в клубе нет задержек по заработной плате и долгов.
«Задержки по зарплате в «Арсенале»? Ничего критичного не происходило. Определённые трудности, безусловно, были, но у кого их сейчас нет? Клуб функционировал, команда играла. Благодаря нашим партнёрам, в которых мы никогда не сомневались и не сомневаемся сейчас, все обязательства выполняются. Особенно хочу поблагодарить компанию «Роснефть» и её руководителя Игоря Сечина, который пошёл нам навстречу. Компания выполнила свои обязательства даже раньше намеченного срока. Также мы благодарны корпорации «Ростех» и её генеральному директору Сергею Чемезову. Помогает тульскому «Арсеналу» «Металлоинвест» Алишера Усманова. Как всегда.
Долги? Никаких глобальных долгов у нас нет. Все те шесть с половиной лет, что мы находимся в клубе, он развивается. Да, есть более или менее трудные периоды, но это нормально. Не может быть всегда одинаково хорошо или одинаково плохо. А самое важное заключается в том, что сейчас у тульского «Арсенала» уже другая репутация. За эти годы она стала значительно лучше. Что бы ни происходило, всё равно все знают, что в Туле выполнят свои обещания. Считаю, что это тоже очень важный результат нашей работы», — приводит слова Аджоева «РИА Новости Спорт».
- 22 декабря 2022
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