Андрей Кобелев: я не устал от футбола. Смотреть — не бегать

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, устал ли он от футбола в уходящем году.

«Конечно, я не устал от футбола — я же не играл. Смотреть — не бегать. Непривычно, что чемпионат мира зимой, но он прошёл хорошо. Сейчас будут возобновляться чемпионаты, поэтому будем дальше смотреть», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, недавно завершился чемпионат мира в Катаре. Победу на нём одержала сборная Аргентины, которая одолела в финале национальную команду Франции. На пути к финалу команда Лионеля Скалони обыграла Австралию, Нидерланды и Хорватию в плей-офф ЧМ. Французы на пути к главному матчу турнира победили в матчах на вылет Польшу, Англию и Марокко.

Футболистов сборной Аргентины встретили на родине салютом: