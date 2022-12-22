Канчельскис: глава ФИФА Инфантино хочет выделяться — ходит в костюме и белых кроссовках

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил стиль одежды главы Международной Федерации Футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Глава ФИФА Инфантино хочет выделиться. Он и выделяется — ходит в костюме и белых кроссовках. Под костюм белые кроссовки — это как-то не очень убедительно. Президент федерации и ты ходишь вот так — это же бред. Ладно, нни там все немного попутали реальность с жизнью», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что Инфантино хочет проводить чемпионат мира по футболу каждые три года. Инфантино убеждён, что организация чемпионата мира в середине европейской зимы оказалась переломным моментом и показывает, что спорт может продолжать расти и быть глобализированным.