Канчельскис: глава ФИФА Инфантино хочет выделяться — ходит в костюме и белых кроссовках

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил стиль одежды главы Международной Федерации Футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«Глава ФИФА Инфантино хочет выделиться. Он и выделяется — ходит в костюме и белых кроссовках. Под костюм белые кроссовки — это как-то не очень убедительно. Президент федерации и ты ходишь вот так — это же бред. Ладно, нни там все немного попутали реальность с жизнью», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что Инфантино хочет проводить чемпионат мира по футболу каждые три года. Инфантино убеждён, что организация чемпионата мира в середине европейской зимы оказалась переломным моментом и показывает, что спорт может продолжать расти и быть глобализированным.
- 22 декабря 2022
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:20
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:48
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:37
-
18:30
-
18:25