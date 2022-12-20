СМИ: президент ФИФА Инфантино хочет, чтобы чемпионат мира проходил каждые три года

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет проводить чемпионат мира по футболу каждые три года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что Инфантино убежден, что организация чемпионата мира в середине европейской зимы оказалась переломным моментом и показывает, что спорт может продолжать расти и быть глобализированным. У Инфантино появилась долгосрочная цель, заключающаяся в том, чтобы создать радикально новый турнирный цикл, в котором чемпионат мира проходит каждые три года, а клубный чемпионат мира и континентальные соревнования, проводятся в другие годы.

Такие изменения возможны лишь после ЧМ-2030, так как переговоры о международном футбольном календаре на период с 2024 по 2030 год уже практически завершены.