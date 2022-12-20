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СМИ: президент ФИФА Инфантино хочет, чтобы чемпионат мира проходил каждые три года

СМИ: президент ФИФА Инфантино хочет, чтобы чемпионат мира проходил каждые три года
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Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет проводить чемпионат мира по футболу каждые три года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что Инфантино убежден, что организация чемпионата мира в середине европейской зимы оказалась переломным моментом и показывает, что спорт может продолжать расти и быть глобализированным. У Инфантино появилась долгосрочная цель, заключающаяся в том, чтобы создать радикально новый турнирный цикл, в котором чемпионат мира проходит каждые три года, а клубный чемпионат мира и континентальные соревнования, проводятся в другие годы.

Такие изменения возможны лишь после ЧМ-2030, так как переговоры о международном футбольном календаре на период с 2024 по 2030 год уже практически завершены.

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