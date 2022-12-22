«Арис» сыграл вничью с «Апоэлом». Кокорин забил из офсайда

В рамках 16-го тура чемпионата Кипра сегодня, 22 декабря, «Арис» играл с «Апоэлом». Команды играли на обновлённом стадионе «Ариса». Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 30-й минуте Александр Кокорин забил после навеса с фланга, но залез в положение «вне игры», поэтому его гол был отменён. На 42-й минуте одноклубник Кокорина Струски открыл счёт в игре. В добавленное к первому тайму время «Арис» пропустил гол с пенальти после досадной игры рукой в штрафной.

Российский нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав «Ариса». Он забил пять голов в текущем сезоне и является лучшим бомбардиром команды Алексея Шпилевского.



Ранее 31-летний форвард из-за травмы пропустил три матча «Ариса» в чемпионате Кипра – с «Анортосисом» (2:0), АЕЛом (0:0) и «Никосией» (0:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом.