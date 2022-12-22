Валерий Кечинов: будет абсолютно нормально, если Россия примет решение перейти в АКФ

Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ).

«Не буду удивлён, если примут решение перейти в Азиатскую конфедерацию. Непонятно, когда мы вернёмся в европейскую организацию. Просто непонятно, сколько времени должно пройти.



Нужно использовать все варианты, пока есть возможность выступать на международных соревнованиях. Делать так, чтобы российский футбол не стоял на месте — не вариться в собственном котле. Будет абсолютно нормально, если примут такое решение», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Решение по поводу возможного перехода в АКФ будет приниматься на заседании исполкома Российского футбольного союза, который состоится завтра, 23 декабря.